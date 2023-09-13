В Татарстане уровень автомобилизации с 2000 года вырос в 2,6 раза

Самый высокий уровень автомобилизации в РТ зарегистрировали в 2018 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Татарстане за последние 22 года сильно выросло количество автомобилистов. Так, с 2000-го года показатель автомобилизации региона вырос в 2,6 раза, сообщает «Реальное время», ссылаясь на данные официальной статистики.

Так, на конец 2022 года в Татарстане на тысячу жителей приходилось 282 личных легковых автомобиля.

Самый высокий уровень автомобилизации в РТ зарегистрировали в 2018 году, когда на тысячу жителей приходилось 314,5 машины.

Напомним: мэр Нижнекамска показал обновленные дороги с высоты птичьего полета.

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