Глава Минцифры РФ Максут Шадаев обратился к Минниханову с просьбой сохранить в Татарстане газетные киоски

Федеральное ведомство, среди всего прочего, предлагает ввести мораторий на демонтаж и закрытие киосков печати. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минцифры РФ поступают сообщения о том, что в стране быстро сокращается число киосков и других нестационарных павильонов, в которых население может купить печатную прессу, а если и могут, то ее ассортимент довольно скуден. В связи с этим федеральное ведомство провело мониторинг регионов и вот, что из этого вышло. Как оказалось, ежегодно в стране в среднем закрывают 1 000 газетных киосков. И 2022-й, который был взят за основу исследования, тому подтверждение.

Хуже всего дела в Башкирии, Алтае и Дагестане, а в Ненецком и Чукотском автономных округах и вовсе не осталось киосков с печатью. Но есть регионы, где их число, хоть и ненамного, но увеличилось. От 30 до 40 новых нестационарных павильонов с прессой появилось в Марий Эл. Также не так катастрофично обстоит с этим делом и в соседней Чувашии.

На их фоне Татарстан с 168 киосками на всю республику находится ниже этих регионов в рейтинге Минцифры РФ, а именно на 63 месте из 85. При этом на каждый павильон с газетами в Татарстане приходится более 23,1 тысячи местных жителей.

Если посмотреть на составленный Союзом предприятий печатной индустрии рейтинг субъектов РФ по отношению к системе распространения печатных СМИ за 2022 год, то видно, что Марий Эл с главой Юрием Зайцевым находится в топ-5, Чувашия со своим руководителем Олегом Николаевым - в топ-20, а вот Татарстан с раисом Рустамом Миннихановым - лишь в топ-30.

«Учитывая, что порядка 50% тиражей печатных изданий реализуется через киоски прессы, сохранение и развитие данного канала распространения печатных СМИ является одной из важных задач государственной информационной политики. Минцифры РФ предлагает рассмотреть возможность реализации дополнительных мер по сохранению и развитию киосков и павильонов прессы, включая: льготную аренду для киосков/павильонов прессы; длительный срок договоров аренды; софинансирование при замене киосков на новые модели; мораторий на демонтаж и закрытие киосков печати на 2024 год», - обратился глава Минцифры РФ Максут Шадаев к раису Татарстана Рустаму Минниханову, а также к главам других регионов.