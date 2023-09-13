В Нижнекамском районе произошло смертельное ДТП

Подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции региона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнекамском районе РТ произошло смертельное ДТП. В поселке Камские Поляны водитель ВАЗа, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где врезался в столб и погиб.
О случившемся сообщил замруководителя исполкома Артур Салахов. Подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции региона.
Напомним: в результате ДТП в Казани погиб мотоциклист.
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