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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 14:26

В Нижнекамском районе произошло смертельное ДТП

В Татарстане водитель ВАЗа врезался в столб и погиб
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции региона.

Подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамском районе РТ произошло смертельное ДТП. В поселке Камские Поляны водитель ВАЗа, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где врезался в столб и погиб.

О случившемся сообщил замруководителя исполкома Артур Салахов. Подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции региона.

Напомним: в результате ДТП в Казани погиб мотоциклист.

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