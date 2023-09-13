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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 6:50

В результате ДТП в Казани погиб мотоциклист

На улице Беломорской в Казани произошла смертельная авария
Адам САГАЛ

На улице Беломорской в Казани 12 сентября произошло ДТП со смертельным исходом. В результате происшествия погиб мотоциклист.

Согласно предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, которым управлял 32-летний водитель.

От полученных травм мужчина, управлявший мотоциклом, умер в больнице.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в ДТП погибли мать и ее двухлетняя дочь.

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