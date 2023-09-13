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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:02

Полицию Набережных Челнов может возглавить Игорь Овсов

Ранее он руководил городским отделом полиции №1 «Автозаводский»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Место руководителя полиции Набережных Челнов освободилась после ухода Михаила Чекмарева.

Место руководителя полиции Набережных Челнов освободилась после ухода Михаила Чекмарева.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицию Набережных Челнов может возглавить экс-начальник городского отдела №1 «Автозаводский» Игорь Овсов. Сейчас он проходит медкомиссию для вступления в должность.

Место руководителя городской полиции освободилась после ухода Михаила Чекмарева на пост замначальника полиции Вологодской области.

Сам Овсов покинул должность начальника отдела в октябре 2021 года в связи с выходом на пенсию. До этого он управлял отделом уголовного розыска УВД Набережных Челнов, передает «БИЗНЕС Online».

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах побывает известный боец MMA Джефф Монсон.

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