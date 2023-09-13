В Набережные Челны приедет известный боец ММА Джефф Монсон

Спортсмена в качестве почетного гостя пригласили на турнир по смешанным единоборствам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Известный американский боец ММА Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, приедет в Набережные Челны. Спортсмена в качестве почетного гостя пригласили на турнир по смешанным единоборствам «Золотая Орда-VI битва в Ледовом».

Соревнования пройдут 23 сентября в Ледовом дворце. В этот день сойдутся спортсмены из Казахстана, Екатеринбурга, Казани и Набережных Челнов. На турнире также пройдет благотворительный аукцион, на котором разыграют подписанные Джеффом Монсоном перчатки. Вырученные с мероприятия средства направят на лечение ребенка.

Напомним, ранее 18-летний спортсмен из Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо.

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