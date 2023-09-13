В Чебоксарах в первый день ярмарок реализовано 26 тонн овощей

На еженедельном совещании 11 сентября у главы города Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации города Дениса Спирина обсудили начало городского месячника по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени - 2023». С докладом выступила начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства Марина Павлова.

Ярмарка проводится в целях обеспечения жителей города Чебоксары качественной сельскохозяйственной продукцией урожая 2023 года по доступным ценам, создания условий товаропроизводителям Чувашской Республики для ее реализации без посредников и повышения конкурентоспособности фермерской продукции.

10 сентября в столице Чувашской Республики стартовала сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», которая продлится до 1 октября т.г. Осенняя ярмарка будет проходить с 9.00 – 14.00 по субботам и воскресеньям на четырех площадках:

Места для торговли, как с торговых прилавков, так и с машин предоставляются бесплатно.

В день открытия на ярмарках состоялись концерты творческих коллективов г. Чебоксары у ТЦ «Шупашкар» и у фермерских торговых рядов по ул. Эльгера,11, а также выставка картин учеников художественных школ.

Бесплатная сельхозпродукция была доставлена ветеранам, инвалидам и многодетным семьям, помощь оказали студенты образовательных учреждений города, участники волонтерского движения. В первый день работы ярмарок доставка осуществлена по 78 адресам.

В день открытия в ярмарке приняли участие 103 производителя сельхозпродукции и организации Чувашпотребсоюза из 12 муниципальных округов Чувашии (АО «Чувашхлебопродукт, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», ООО «Рыба+», ООО «Приволжские колбасы», АО «Агрофирма «Ольдеевская», ИП Алексеенко Т.В., КФХ Андреева А.В., КФХ Крылова С.Н., КФХ Пирожкова Н.П. и т.д.). Реализованы фрукты, овощи, саженцы плодовых и декоративных растений, мед, выпечка, яйца перепелиные, мясная и рыбная продукция, хлебобулочные изделия и прочее. Всего за первый ярмарочный день реализовано 26 т продукции, в том числе 18 т картофеля по средней цене 21,5 руб. за кг., — 8 тонн прочей продукции при средней цене 200 руб. за кг.

Ярмарка показала свою востребованность и эффективность. До конца сентября планируется открытие фермерских торговых рядов по пр. Тракторостроителей, 73.

«Лично побывал на открытии ярмарок и подтверждаю, что цены на картофель, морковь, свеклу, лук и капусту на наших торговых площадках ниже, чем в сетевых магазинах, на 20-30 %, — подвел итог обсуждению темы глава администрации Денис Спирин. - В соцсетях вижу как позитивные отклики, так и замечания, что площадок нужно больше - в юго-западном районе, например. Поручаю Управлению по развитию потребительского рынка продумать новые адреса для размещения осенних ярмарок».