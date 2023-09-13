КФУ откроет подготовительные факультеты при школах Китая

Соглашение с вузом было подписано на прошедшем форуме «РОСТКИ». Фото: Оксана ЗУЙКО

В конце октября Казанский федеральный университет намерен открыть порядка трех подготовительных факультетов на базе школ Китая. Соглашение с вузом было подписано на прошедшем форуме «РОСТКИ».

В течение года, перед поступлением в российский университет, китайцы будут учить русский язык и подтягивать знания по предмету, по которому придется сдавать вступительное испытание, рассказал на пресс-конференции проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

Помимо этого вузы Татарстана примут участие в большой образовательной выставке на базе трех городов Китая, которая также состоится в октябре.

Ранее стало известно, что в Казани откроется визовый центр КНР.

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