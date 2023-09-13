В Казани появится визовый центр КНР

Проект реализуется при поддержке властей Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани возле генконсульства КНР ведется строительство визового центра. Сейчас визы здесь не выдают, что неудобно для граждан России и проживающих здесь граждан Китая.

Проект реализуется при поддержке властей Татарстана. Так как объект маленький, ожидается, что строительство будет завершено в скором времени и в нем начнут выдавать визы, заявил на пресс-конференции генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Напомним, ранее Россия и Китай подписали 21 соглашение на форуме «РОСТКИ» в Казани.

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