В Казани капремонт стационара больницы №18 завершат к концу 2023 года

Так выглядит палата в обновленном стационаре. Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани капитальный ремонт стационара в больнице №18 завершится к концу 2023 года. В медучреждении обновили второй этаж блока «Б».

В помещениях и палатах провели перепланировку, завезли оргтехнику, мебель и оборудование. Сейчас горожан в отремонтированном блоке принимает лор-отделение, заявили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Ранее мы сообщали, что в Казани спрос на покупку квартиры на вторичном рынке вырос на 70%.

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