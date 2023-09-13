В Казани спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 70%: эксперт рассказал с чем это связано

Август стал самым рекордным месяцем этого года по спросу на вторичное жилье не только в Казани, но и во всем Татарстане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе этого года в Татарстане было подписано 8 967 договоров купли-продажи квартир на вторичном рынке. Если сравнивать с июлем и июнем, то спрос на этот вид недвижимости вырос на 7%. А вот если посмотреть данные за август 2022 года, то рост составил 51%. При этом в Казани спрос на квартиры увеличился еще больше – на целых 70%.

«По итогам восьми месяцев текущего пока самым рекордным, действительно, является август. До этого такие пики наблюдались весной, в апреле. В этот раз после небольшого снижения в мае число регистраций прав собственности на квартиры пошло в рост. Интерес к покупке такого жилья в конце лета достиг пика», - прокомментировала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В управлении с увеличением количества регистрируемых договоров купли-продажи фиксируют среди них и рост именно ипотечных сделок – на 31% (по сравнению периодом январь-августа 2022 года). Если тогда это было чуть более 60 тысяч ипотек, то сейчас речь идет о примерно 80 тысячах. Так что же подстегнуло татарстанцев скупать квартиры, тем более в августе, а не весной или осенью?

«Увеличение спроса на квартиры на вторичном рынке, связано с повышением ключевой ставки банком России сразу на 3,5%. Именно это повлияло на ипотечную ставку. Покупатели с одобренной ипотекой по «старым» ставкам пытаются быстрее провернуть сделку на выгодных для них условиях», - объяснил вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев. – «Вот только этот рост будет недолгим. Дело в том, что уже в октябре этого года средняя ставка по ипотеке на покупку вторичного жилья составит 13,5-14,5%. Это охладит спрос и, малого того, может привести к стагнации рынка недвижимости»

В то же время, как отметил эксперт, ставки по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке останутся прежними, что должно привлечь покупателей именно в новостройки.

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