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НовостиТуризм13 сентября 2023 10:10

Казань потеснила Махачкалу в рейтинге внутренних полетов

Столица Татарстана заняла шестую строчку рейтинга
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
лидером стал маршрут «Москва-Сочи»

лидером стал маршрут «Москва-Сочи»

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Казань потеснила Махачкалу в рейтинге внутренних полетов. Об этом на Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure сообщила начальник управления маркетинга и PR АО «ТКП» Злата Воронцова.

По словам Воронцовой, по итогам семи месяцев 2023 года маршрут «Казань-Москва» занял шестую строчку рейтинга внутренних воздушных линий (ВВЛ). А направление «Махачкала-Москва» оказалась на девятой строчке.

За этот период лидером стал маршрут «Москва-Сочи». Также в топ-3 вошли направления «Москва-Санкт-Петербург» и «Калининград-Москва».

Напомним, стенд Татарстана на выставке ОТДЫХ Leisure собирает очереди.

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