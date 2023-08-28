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НовостиСпорт28 августа 2023 7:37

Спортсмен из Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо

18-летний тхэквондист завоевал четыре медали
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Рахим Хуснутдинов участвовал в чемпионате мира впервые.

Рахим Хуснутдинов участвовал в чемпионате мира впервые.

Фото: из соцсетей

Спортсмен из Набережных Челнов Рахим Хуснутдинов стал чемпионом мира по тхэквондо. Финал соревнований прошел в Казахстане. Об этом в своих соцсетях рассказал тренер парня Дамир.

18-летний тхэквондист участвовал в чемпионате мира впервые и принес сборной России четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Рахим занял первые места в командном спарринге и в командной спецтехнике, а также показал себя в командных тулях и в личном спарринге.

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