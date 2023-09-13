Волынец призвала ввести соцподдержку беременных, решившихся на аборт

Мера поддержки будет включать предоставление временного жилья, помощь в трудоустройстве, предоставление питания, одежды, лекарств и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать законопроект об оказании комплексной социальной поддержки беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации и решившимся на аборт. Соответствующее обращение было направлено первому зампредседателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

По словам Волынец, мера поддержки будет включать предоставление временного жилья, помощь в трудоустройстве, предоставление питания, одежды, лекарств, сопровождение соцслужбами, помощь психолога будущей маме, а также помощь с ребенком, сообщает RT.

Ранее Татьяна Москалькова в Казани заявила о запуске ФГИС уполномоченных по правам человека.

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