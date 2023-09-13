Москалькова в Казани заявила о запуске ФГИС уполномоченных по правам человека

По словам Москальковой, люди чаще всего обращаются к ним по уголовно-процессуальной тематике. Фото: Александр ГЛУЗ

В России создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) уполномоченных по правам человека. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы» в Казани.

По словам Москальковой, люди чаще всего обращаются к ним по уголовно-процессуальной тематике, социальным вопросам, а также по защите прав осужденных. Запуск пилотного проекта позволит уполномоченным со всех регионов страны видеть весь срез проблем и получать информацию о том, что делается в регионе для их решения.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать выпускникам педагогических колледжей и университетов отсрочку от армии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram