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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:12

Москалькова в Казани заявила о запуске ФГИС уполномоченных по правам человека

Запуск пилотного проекта позволит уполномоченным со всех регионов страны видеть весь срез проблем
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
По словам Москальковой, люди чаще всего обращаются к ним по уголовно-процессуальной тематике.

По словам Москальковой, люди чаще всего обращаются к ним по уголовно-процессуальной тематике.

Фото: Александр ГЛУЗ

В России создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) уполномоченных по правам человека. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы» в Казани.

По словам Москальковой, люди чаще всего обращаются к ним по уголовно-процессуальной тематике, социальным вопросам, а также по защите прав осужденных. Запуск пилотного проекта позволит уполномоченным со всех регионов страны видеть весь срез проблем и получать информацию о том, что делается в регионе для их решения.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать выпускникам педагогических колледжей и университетов отсрочку от армии.

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