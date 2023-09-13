Правда, де неге на реализацию этого проекта пока не нашли.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Между Казанью и Новой Турой запустят электричку. Соответствующее решение разрабатывается в местной администрации. Уже получено положительное заключение экспертизы.
Точные сроки запуска электрички пока неизвестны, так как на реализацию проекта еще не выделены деньги.
Ранее мы сообщали, что в Казани пассажиров электричек проконсультировали врачи.
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