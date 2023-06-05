В Казани пассажиров электричек проконсультируют врачи

Медики проведут для пассажиров личные консультации, измерят артериальное давление и определят индекс массы тела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 6 и 8 июня состоится акция «Электричка здоровья». Медики проведут для пассажиров поездов «Казань – Арск – Казань» и «Казань – Свияжск – Казань» личные консультации, измерят артериальное давление и определят индекс массы тела.

Организатором акции выступает Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

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