В Татарстане зарплата сотрудников лесничеств составляет максимум 35 тысяч рублей

Размер их зарплаты хотят привести к среднереспубликанским значениям. Фото: Олег ЗОЛОТО

У Минсельхоза Татарстана на сегодня одной из задач является повышение зарплат сотрудников лесничеств до среднереспубликанских значений, признался на брифинге глава ведомства Равиль Кузюров. По его словам, пока люди на местах получают в среднем от 30 до 35 тысяч рублей в зависимости от стажа работы. На чуть большую зарплату могут рассчитывать трудящиеся в лесохозяйствах – от 37 до 45 тысяч рублей.

Напомним, что ранее Равиль Кузюров сообщал о том, что в 2023 году Татарстан на реализацию национального проекта «Сохранение лесов» получил порядка 96,2 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти деньги, в том числе, проведут работы по лесовосстановлению, сформируют запасы семян лесных растений, а также закупят пожарную технику.

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