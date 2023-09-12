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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:02

Татарстан получил на восстановление лесов 96 миллионов рублей

Средства были выделены из федерального бюджета
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На эти деньги сформируют запасы семян лесных растений.

На эти деньги сформируют запасы семян лесных растений.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году Татарстан получил на реализацию национального проекта «Сохранение лесов» порядка 96,2 миллиона рублей из федерального бюджета.

На эти деньги проведут работы по лесовосстановлению, сформируют запасы семян лесных растений, а также закупят лесопожарную, лесокультурную технику и оборудование. Информацию на брифинге озвучил глава Минлесхоза региона Равиль Кузюров.

Напомним, ранее в Татарстане пропавших в лесу грибников отыскали при помощи служебных собак.

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