Татарстан получил на восстановление лесов 96 миллионов рублей

На эти деньги сформируют запасы семян лесных растений. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году Татарстан получил на реализацию национального проекта «Сохранение лесов» порядка 96,2 миллиона рублей из федерального бюджета.

На эти деньги проведут работы по лесовосстановлению, сформируют запасы семян лесных растений, а также закупят лесопожарную, лесокультурную технику и оборудование. Информацию на брифинге озвучил глава Минлесхоза региона Равиль Кузюров.

Напомним, ранее в Татарстане пропавших в лесу грибников отыскали при помощи служебных собак.

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