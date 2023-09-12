Казань вошла в топ-5 городов по высоким зарплатам у архитекторов

Максимальное предложение для архитекторов составляет 170 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань заняла четвертое место в рейтинге по уровню зарплат архитекторов среди городов России. В среднем в столице Татарстана специалисты получают 85 тысяч рублей, а максимальное предложение составляет 170 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге занимает Москва. Здесь архитекторы могут получать до 260 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург - 210 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург - 180 тысяч рублей, приводит статистику SuperJob.

Напомним, ранее стало известно, сколько получают учителя в Казани.

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