Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 13:26

Казань вошла в топ-5 городов по высоким зарплатам у архитекторов

Средняя зарплата по городу составляет 85 тысяч рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Максимальное предложение для архитекторов составляет 170 тысяч рублей.

Максимальное предложение для архитекторов составляет 170 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань заняла четвертое место в рейтинге по уровню зарплат архитекторов среди городов России. В среднем в столице Татарстана специалисты получают 85 тысяч рублей, а максимальное предложение составляет 170 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге занимает Москва. Здесь архитекторы могут получать до 260 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург - 210 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург - 180 тысяч рублей, приводит статистику SuperJob.

Напомним, ранее стало известно, сколько получают учителя в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram