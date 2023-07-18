В Казани средняя зарплата учителей составила 31 тысячу рублей

В среднем учителя в Казани работают на 1,5 ставки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя зарплата казанских учителей составила 31 тысячу рублей - эта сумма рассчитывается за 18 уроков в неделю. При этом заработная плата зависит также от стажа, квалификации и наличия классного руководства

В управлении образования города разъяснили, что мало кто из учителей сегодня работает на 1 ставку. В среднем это 1,5 ставки. В этом случае средняя зарплата составляет порядка 46 тысяч рублей, уточнили в мэрии города.

Напомним, ранее в Татарстане предложили предоставлять молодым учителям отсрочку от армии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram