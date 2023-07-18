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НовостиОбщество18 июля 2023 12:49

В Казани средняя зарплата учителей составила 31 тысячу рублей

Она зависит от стажа и квалификации
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В среднем учителя в Казани работают на 1,5 ставки.

В среднем учителя в Казани работают на 1,5 ставки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя зарплата казанских учителей составила 31 тысячу рублей - эта сумма рассчитывается за 18 уроков в неделю. При этом заработная плата зависит также от стажа, квалификации и наличия классного руководства

В управлении образования города разъяснили, что мало кто из учителей сегодня работает на 1 ставку. В среднем это 1,5 ставки. В этом случае средняя зарплата составляет порядка 46 тысяч рублей, уточнили в мэрии города.

Напомним, ранее в Татарстане предложили предоставлять молодым учителям отсрочку от армии.

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