Блогер из Казани Абузарова получила три года колонии за высказывания против СВО

Подсудимая свою вину не признает. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор блогеру Парвине Абузаровой по делу о публичных призывах против безопасности России. Ей назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, Абузарова на своей странице в соцсетях выложила пост, осуждающий СВО и склоняющий людей к противоправным действиям. В марте 2023 года блогера задержали, однако Парвина свою вину не признала.

Кроме того, обвиняемая просила привлечь к уголовной ответственности сотрудников, которые проводили обыск в ее квартире, и взыскать с них 15 миллионов рублей за моральный, физический и материальный вред, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Казани около торгового центра обнаружили тело мужчины в нижнем белье.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram