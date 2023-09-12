В Казани недалеко от торгового центра обнаружено тело мужчины в нижнем белье

Обстоятельства и причину смерти мужчины предстоит установить криминалистам и судмедэкспертам Фото: Александр РОГОЗА

В Казани неподалеку от торгового центра «Парк Хаус» на улице Мусина обнаружен труп мужчины в нижнем белье. Его заметили рабочие, которые проводят подготовку к строительству на этом месте парка аттракционов.

По предварительным данным, тело пролежало в болоте не больше года. Обстоятельства и причину смерти мужчины предстоит установить криминалистам и судмедэкспертам.

Ранее мы сообщали, что власти Казани отказались от идеи строительства Соборной мечети на месте парка «Кырлай».

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