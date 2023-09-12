В Азнакаевском районе в пожаре погибли женщина и 10-летняя девочка

Последствия пожара. Фото: МЧС по Татарстану

В понедельник, 12 сентября, в селе Чалпы Азнакаевского района Татарстана произошел пожар в частном жилом доме №1а по улице Казанской. В 10.44 очевидцы сообщили о том, что из окон выходит дым.

Горела мебель в зале на площади 2 квадратных метра. В ходе тушения пожара в доме были найдены тела 43-летней женщины и 10-летней девочки. Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

Среди поврежденной мебели были обнаружены сгоревшие фрагменты гладильной доски. В тушении пожара задействовали 30 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, ранее в часовне Казанской иконы Божией Матери произошел пожар.

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