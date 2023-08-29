В часовне Казанской иконы Божией Матери произошел пожар

Горел деревянный тамбур площадью 5 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Днем 29 августа в столице Татарстана произошел пожар внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского. Объект находится по адресу: улица Цеткина, 6.

Горел деревянный тамбур площадью 5 квадратных метров. На место происшествия оперативно приехали пожарные, которые локализовали и ликвидировали возгорание.

При попытке тушения пожара пострадала работница часовни. Женщина получила ожоги кистей. Врачи, прибывшие к месту пожара, уже оказали ей помощь. Причины происшествия устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Ранее в центре Казани судья устроил стрельбу из пистолета в пункте полиции.

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