Между Казанью и Зеленодольском возведут город-спутник на 182 тысячи человек

Разрешение на строительство будет выдано с учетом существующей инженерной и социальной инфраструктур. Фото: Иван МАКЕЕВ

Между Казанью и Зеленодольском появится город-спутник на 182,6 тысячи человек. Проект под названием «Большой Зеленодольск» разморозили в 2020 году спустя 10 лет.

В текущем году план застройки увеличился на 40% - до 5,7 миллиона квадратных метров. При этом ожидаемое число жителей выросло на 21%. Разрешение на строительство будет выдано с учетом существующей инженерной и социальной инфраструктур, заявили власти Зеленодольского района «Бизнес Online».

Отметим, что город-спутник находится и развивается вблизи более крупного, но не дальше 30 километров от города или крупного предприятия.

Ранее стало известно, что в Казани на улице Вахитова построят четырехэтажный торговый комплекс.

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