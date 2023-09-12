В Казани на улице Вахитова построят четырехэтажный торговый комплекс

Застройщиком является местная компания «Градостроительные решения». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Вахитова возведут четырехэтажный торговый комплекс. Здание появится между гипермаркетом METRO и заправкой, возле гаражного кооператива и ЖК. Проект одобрен госэкспертизой.

Застройщиком является местная компания «Градостроительные решения». В здании разместится бизнес-центр. На первом этаже будет встроенная парковка, а на четвертом - эксплуатируемая неотапливаемая кровля.

Площадь комплекса составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Строительство начнется в 2023 году. Ожидается, что в бизнес-центр инвестируют порядка 100 миллионов рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, в этом году в Иннополисе появится первый в России роботизированный отель.

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