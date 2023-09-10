В Татарстане пропавших в лесу грибников нашли с помощью служебных собак

Лес обследовали при помощи кинологического расчета. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в субботу, 9 сентября, в экстренные службы поступила информация о том, что в Боровецком лесу на территории Тукаевского района во время сбора грибов заблудились две женщины, сообщает МЧС Татарстана.

«С помощью кинологического расчета спасатели обследовали территорию леса», - отметили в ведомстве.

Еще до наступления темноты со служебными собаками спасателям удалось найти пропавших грибников. Женщин вывели из леса, медицинская помощь им не понадобилась.

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