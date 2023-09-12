Рустам Минниханов и Павел Бруссер обсудили проекты, реализуемые в Татарстане

Стороны обсудили участие банка в финансирование проектов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Газпромбанка Павлом Бруссером во Владивостоке. Стороны обсудили участие банка в финансировании проектов в республике.

В рамках первого проекта туристической инфраструктуры «Казань Марина» планируется создать зону отдыха на воде в Лаишево. Глава Татарстана отметил, что необходимо создать рабочую группу, чтобы быстро реализовать инициативу.

Второй проект подразумевает создание платных магистралей. Павел Бруссер выразил желание в ближайшее время приехать в Казань и проработать проекты, в которых банк готов участвовать, сообщает пресс-служба раиса.

Ранее стало известно, когда в Иннополисе достроят первый в России роботизированный отель.

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