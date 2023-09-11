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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 10:33

МВД по РТ начало проверку после задержания начальника роты спецбатальона ГИБДД

Задержанного за получения взятки начальника роты спецбатальона ГИБДД могут уволить из внутренних органов еще до начала суда
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полицейского могут уволить еще до окончания расследования уголовного дела.

Полицейского могут уволить еще до окончания расследования уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После задержания начальника роты спецбатальона ГИБДД по подозрению в получении взятки проводится служебная проверка, сообщает МВД по РТ.

«При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также понесет наказание в установленном законом порядке», - сообщили «КП-Казань» в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, начальник роты, которая расположена в Альметьевске и занимается контролем за грузоперевозками, получил взятку стройматериалами стоимостью порядка 270 тысяч рублей. За это он должен был не штрафовать за нарушение ПДД водителей фур одной из компаний-перевозчиков.

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