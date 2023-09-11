МВД по РТ начало проверку после задержания начальника роты спецбатальона ГИБДД

Полицейского могут уволить еще до окончания расследования уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После задержания начальника роты спецбатальона ГИБДД по подозрению в получении взятки проводится служебная проверка, сообщает МВД по РТ.

«При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также понесет наказание в установленном законом порядке», - сообщили «КП-Казань» в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, начальник роты, которая расположена в Альметьевске и занимается контролем за грузоперевозками, получил взятку стройматериалами стоимостью порядка 270 тысяч рублей. За это он должен был не штрафовать за нарушение ПДД водителей фур одной из компаний-перевозчиков.

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