В Татарстане начальника роты спецбатальона ГИБДД задержали за взятку

Наравне со расследованием уголовного дела, в полиции проводится служебная проверка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник роты спецбатальона ГИБДД, которая контролирует перевозки по татарстанским трассам и находится в Альметьевске, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Полицейского заподозрили в сговоре с компанией, занимающейся грузоперевозками. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, в 2016 году начальник пообещал не штрафовать за нарушения ПДД водителей фур, а взамен за это получил взятку в виде строительных материалов на сумму около 270 тысяч рублей. На этих выходных полицейский был задержан, в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения на время следствия.

«Предварительно установлено, что сотрудник ГИБДД МВД по РТ (дислокация в Альметьевске) в 2016 году якобы получил от директора коммерческой организации строительные материалы на сумму порядка 270 тысяч рублей за непривлечение водителей данной компании к административной ответственности за нарушения ПДД. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», - прокомментировали в МВД Татарстана.

Напомним, похожий случай произошел в Новошешминском районе Татарстана, где начальник местного ГИБДД был также задержан за получение взятки в обмен на обещание не штрафовать водителей грузовиков одной из фирм.