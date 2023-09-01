Штрафов не будет: В Татарстане начальника районного ГИБДД задержали за взятку в 100 тысяч рублей

Силовики полагают, что полицейский начальник решил за деньги «крышевать» компанию-грузоперевозчика. Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания «Оргспецтранспорт» решило заняться грузоперевозками в Татарстане. Все бы ничего, но на водителей фур стали часто приходить штрафы за то, что они нарушали ПДД именно в Новошешминском районе. Компании не понравилось терять деньги и вместо того, чтобы провести разъяснительную работу со своими сотрудниками, ее представители пошли «на поклон» к начальнику местного ГИБДД Евгению Михайлову.

К этому времени за ситуацией уже следила ФСБ, причем еще с мая этого года. Поэтому встреча прошла, можно сказать, под «колпаком». Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, представители компании и начальник ГИБДД Новошешминского района договорились, что водители грузовиков могут нарушать ПДД, но не сильно, штрафы выписываться не будут. По информации источника, за это полицейский запросил 100 тысяч рублей.

Но «покрышевать» грузоперевозчика у начальника районного ГИБДД не получилось. Его задержали в конце августа. Он стал единственным и главным фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Суд полицейского арестовывать не стал и оставил его на свободе под подпиской о невыезде. Увольнять Михайлова из правоохранительных органов пока не стали, видимо, это будет сделано по итогам служебной проверки.

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