Юрий Казаков получил 3 741 голос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутатом Казгордумы избрали ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова. Речь идет о предварительных итогах, окончательные результаты выборов еще предстоит подвести центральной избирательной комиссии Татарстана, сообщает ГАС «Выборы».

Юрий Казаков на дополнительных выборах в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16 получил 3 741 голос. На втором месте оказался представитель КПРФ, главный инженер ООО «МД-Сервис» Рамиль Ахметвалиев. Ему удалось собрать 1,1 тысячи голосов. Третью строчку занял самозанятый Сергей Гуськов (ЛДПР) с 897 голосами.

Отметим, Казаков шел на выборы в качестве самовыдвиженца. Это место стало вакантным после избрания депутатом Госсовета Татарстана гендиректора АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани» Риммы Мухамедшиной.

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