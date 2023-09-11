В Татарстане состоялись выборы депутатов

Выборы проходили в 36 районах Татарстана. Фото: ЦИК РТ

В Татарстане завершился единый день голосования – состоялись выборы муниципальных депутатов. Избирательные участки закрылись вечером 10 сентября.

Как сообщили в ЦИК РТ, голосование проходило в штатном режиме. Нарушений не выявлено. За порядком следили 654 наблюдателя от кандидатов в депутаты, политических партий и Общественной палаты РТ.

Выборы проходили в 36 районах Татарстана. В столице республики, к примеру, избирали депутата Казгордумы в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16.

По данным на 18:00 явка избирателей в республике составила почти 38%.

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