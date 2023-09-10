Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 12:56

В Татарстане молодежь впервые голосуя получила подарки от ЦИК

В Единый день голосования в 36 районах республики работают избирательные участки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Избирательные участки работают в 36 районах республики. Фото: ЦИК Татарстана

Избирательные участки работают в 36 районах республики. Фото: ЦИК Татарстана

В это воскресенье, 10 сентября, в Единый день голосования в 36 районах, в том числе и в Казани, работают избирательные участки. Идут дополнительные выборы депутатов в местные органы самоуправления.

Впервые в Татарстане молодежь, пришедшая впервые голосовать получила подарки от республиканского ЦИК.

Всего в Татарстане на 161 место в органах местного самоуправления претендует 541 кандидата. Избирательные участки будут работать до 20.00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram