В Татарстане молодежь впервые голосуя получила подарки от ЦИК

Избирательные участки работают в 36 районах республики. Фото: ЦИК Татарстана

В это воскресенье, 10 сентября, в Единый день голосования в 36 районах, в том числе и в Казани, работают избирательные участки. Идут дополнительные выборы депутатов в местные органы самоуправления.

Впервые в Татарстане молодежь, пришедшая впервые голосовать получила подарки от республиканского ЦИК.

Всего в Татарстане на 161 место в органах местного самоуправления претендует 541 кандидата. Избирательные участки будут работать до 20.00.

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