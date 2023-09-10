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НовостиОбщество10 сентября 2023 7:45

В 36 районах Татарстана работают избирательные участки

В Единый день голосования в них выбирают муниципальных депутатов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Участки закроются в 20.00 по московскому времени. Фото: rais.tatarstan.ru

Участки закроются в 20.00 по московскому времени. Фото: rais.tatarstan.ru

В это воскресенье, 10 сентября, в Единый день голосования в Татарстане избирательные участки открылись в 36 районах, в том числе и в Приволжском районе города Казань. Идут дополнительные выборы муниципальных депутатов, сообщает ЦИК Татарстана

«На 161 место в органах местного самоуправления претендует 541 кандидат», - отметили в республиканском Центризбиркоме.

Избирательные участки в регионе закроются в 20.00 по московскому времени.

Напомним, что в Единый день голосования на территории России проходят выборы различного уровня. Так, в этот раз губернаторов выбирают в 26 регионах страны, в 20 регионах - депутатов местных парламентов, в четырех проходят допвыборы в Госдуму.

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