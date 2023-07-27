Проектировщика нового терминала аэропорта Казани начнут искать до конца лета

Новое здание для пассажиров построят вплотную к уже существующим терминалам. Фото: Алина НИЗАМОВА

В аэропорту Казани основными и самыми большими являются терминалы 1 и 1А. Но в будущем это измениться. После реконструкции к ним с восточной стороны добавят новый терминал - более крупный. Так, если 1 и 1А имеют общую площадь в 41,3 тысячи квадратных метров, то будущее строение будет превышать этот показатель в два раза.

«Конкурс по выбору проектанта нового пассажирского терминала объявят до конца лета», - сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на гендиректора ОАО «МАК» Сергея Романцова.

Победителя определят за 30 дней. Он приступит к созданию проекта. Планируется, что в дизайне нового терминала будет использован татарский национальный колорит. Возможно, облик будущего здания даже вынесут на общественные обсуждения. Когда все утвердят, проект отправят на госэкспертизу. На все это уйдет около года. Тем не менее, есть все предпосылки того, что непосредственно строительство нового терминала аэропорта Казани начнется в 2024 году и закончится максимум в 2026-м.

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