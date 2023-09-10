В Татарстане на выборах досрочно проголосовали 759 избирателей

По словам председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьеа, это составляет примерно 1,06% от всех имеющих в республике право голоса. Фото: izbirkom.tatarstan.ru

Перед Единым днем голосования, который проходит 10 сентября, в Татарстане на дополнительных выборах депутатов в местные органы самоуправления досрочно проголосовали 759 избирателей. Это составляет примерно 1,06% от всех имеющих в республике право голоса, сообщил на брифинге председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Напомним, в это воскресенье избирательные участки были открыты в 36 районах республики, в том числе и в Приволжском районе Казани по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу. Они будут работать до 20.00.

Как отметил Кондратьев, в Татарстане 10 сентября была задействована 41 территориальная избирательная комиссия. Участие в этих выборах принимают представители всех политических партий, а также 142 самовыдвиженца.

По последним данным МВД Татарстана, происшествий на избирательных участках зафиксировано не было.

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