Рустам Минниханов расширил состав инвестиционного совета Татарстана

Свое решение глава региона задокументировал в эту субботу. Фото: rais.tatarstan.ru

На этих выходных глава Татарстана Рустам Минниханов своим указом расширил состав инвестиционного совета республики. Согласно опубликованному на портале правовой информации в список членов совета был включен директор филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Андрей Большаков.

Напомним, на этой неделе инвестиционный совет Татарстана под председательством Рустамам Мивнниханова одобрил девять проектов, которые будут реализованы на территории республики. В них будет вложено 43,4 миллиарда рублей. В частности, на эти инвестиции в Алексеевском районе будет построена гостиница, в Казани - многофункциональный комплекс на набережной по улице Хакима, в Альметьевске - киноконцертный зал.

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