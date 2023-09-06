Минниханов одобрил для Татарстана девять инвестпроектов на 43,4 млрд рублей

Глава республики провел заседание инвестиционного совета. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту среду, 6 сентября, на заседании инвестиционного совета под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова была одобрена реализация девяти проектов с финансированием на 43,4 миллиарда рублей.

В их числе оказались строительство двухэтажной гостиницы в Алексеевском районе на 51 номер, многофункционального комплекса на набережной реки Казанки по улице Сибгата Хакима, киноконцертного зала в Альметьевске, а также завода по производству техники для активного отдыха и спорта, в частности, электроснегоходов.

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