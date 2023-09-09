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НовостиОбщество9 сентября 2023 14:01

Минниханов встретился с главой компании «Российский экологический оператор»

Стороны обсудили вопросы ТКО
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Встреча прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Встреча прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В субботу, 9 сентября, раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.

Стороны обсудили возможность для сотрудничества в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также то, как можно модернизировать инфраструктуры сбора, накопления и переработки мусора, передает пресс-служба главы региона.

Ранее стало известно, что региональный оператор ежедневно вывозит 3 тысячи тонн отходов.

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