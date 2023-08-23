В Татарстане регоператор ежедневно вывозит три тысячи тонн отходов

Ежегодно по Татарстану регоператор вывозит более 900 тысяч тонн мусора. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане региональный оператор западной зоны каждый день вывозит три тысячи тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Это сопоставимо с 40 вагонами мусора. Об этом на круглом столе сообщил руководитель УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

По словам Чекашова, есть негатив, который составляет 1,5%. А остальные 98,5% являются работой, которую не видят, не ругают и не хвалят.

Помимо этого, был поднят вопрос заполняемости местных полигонов. По предположению руководителя местного регионального оператора по обращению с ТКО, «Восточный», который начнет принимать отходы, исчерпает свой лимит через три года. Как отметил спикер, ежегодно по Татарстану регоператор вывозит более 900 тысяч тонн мусора. Из них 580 тысяч тонн приходится на Казань.

Напомним, власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

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