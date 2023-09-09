В Чебоксарах женщина умерла из-за отравления угарным газом

В квартире был снят датчик тяги автоматики безопасности. Фото: пресс-служба СУ СКР по Чувашии

СУ СКР по Чувашии возбудил уголовное дело по факту отравления женщины угарным газом. Ее тело было найдено в марте 2023 года в квартире жилого дома в Чебоксарах.

Осмотр места происшествия показал, что газовое оборудование в помещении имело признаки неисправности, в том числе был снят датчик тяги автоматики безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся судебные экспертизы, сообщает пресс-служба следкома.

Ранее мать нашла в ванной мертвой свою 17-летнюю дочь. Девушка также скончалась от отравления угарным газом.

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