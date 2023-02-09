«Она была очень хорошей»: В Казани мать нашла в ванной мертвой свою 17-летнюю дочь

Из дома, где погибла девушка, в тот же вечер госпитализировали четырех детей Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани в частном доме по улице Зелинского от отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка. Ее в ванной обнаружила мать, после чего позвала на помощь остальных членов семьи. Однако уже было поздно, она скончалась до приезда «скорой помощи».

После случившегося почувствовали себя плохо и четверо детей в возрасте от 7 до 14 лет. Их с диагнозом: отравлением угарным газом доставили в ДРКБ.

- Четверо детей были доставлены в приемный покой ДРКБ на «скорой помощи», был проведен полный спектр медицинских и диагностических обследований. Причин для госпитализации не было, дети в стабильном состоянии выписаны домой, - сообщили «КП-Казань» в ДРКБ.

По факту этих отравления было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, причиной трагедии послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Такого же мнения и соседи.

- Две семьи, как я знаю, там живут, на первом и втором этаже. Трагедию, которая произошла, можно было и избежать. Я знаю систему горения котлов. Нужен приток воздуха и серьезная тяга. В наших домах пластиковые окна, везде железные герметические двери, щелей нет, притока воздуха нет. А для того, чтобы нормально функционировала система горения (котел), необходим как минимум трехкратный обмен воздуха. Этого можно достичь, открыв окна, что приведет к потоку воздуха, и угарный газ не будет скапливаться. Также тяга в дымоходе должна соответствовать нормам. Это можно проверить папиросной или туалетной бумагой, приложив к решетке. Так, если будет засасывать, то значит тяга есть, - заявил корреспонденту «КП-Казань» один из соседей.

Он отметил что, когда в дом запускают газ, то все жильцы проходят соответствующий инструктаж. А после платят за обслуживание плиты, котла, колонки и дымовых каналов. В связи с этим каждый год газовщики проверяют состояние этого оборудования.

Пока следователи разбираются в обстоятельствах смертельного отравления 17-летней девушки, ее уже похоронили. Все о ней отзываются только хорошо и считают произошедшее трагической случайностью.

- Девочка была очень хорошей, всем старалась помочь. Увидит меня, сразу скажет: «Нурия апа, давайте я вам помогу». Я была на прощание с ней. Ее мама плохо себя чувствует, как и вся семья, - отметила в разговоре с «КП-Казань» соседка Нурия апа.

Отметим, что данным происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он уже дал поручение представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели 17-летней девушки.

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