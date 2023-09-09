Хирурги ДРКБ Татарстана прооперировали новорожденного, который не мог есть

Ребенка уже выписали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирурги ДРКБ Татарстана в очередной раз прооперировали новорожденного. Ребенок поступил из перинатального центра на первые сутки после рождения с врожденным пороком развития кишки, сообщает пресс-служба медучреждения.

Артрезия 12-перстной кишки была заподозрена еще внутриутробно. После появления на свет ребенок находился в тяжелом состоянии, не мог есть. Врачи диагностировали врожденную полную высокую кишечную непроходимость.

После обследования и подготовки новорожденного прооперировали. Состояние ребенка постепенно стабилизировалось, поэтапно наращивался объем энтерального кормления. По достижению объема питания, удовлетворяющую физическую потребность, ребенка выписали.

Напомним, ранее хирурги ДРКБ Татарстана удалили килограммовую опухоль новорожденному.

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