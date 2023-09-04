Хирурги ДРКБ Татарстана удалили килограммовую опухоль новорожденному

Порок развития выявили еще внутриутробно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хирурги детской республиканской клинической больницы Татарстана (ДРКБ) удалили килограммовую тератому новорожденному. Оперировали младенца врачи Андрей Подшивалин и Григорий Чигвинцев.

Порок развития выявили еще внутриутробно. Тогда доктора на перинатальном консилиуме приняли решение бороться за жизнь ребенка. Мать отправили на внутриутробную операцию в Екатеринбург, чтобы уменьшить кровоснабжение и рост опухоли.

После этого женщина находилась под наблюдением екатеринбургских врачей. Уже после родов младенец был доставлен в отделение реанимации татарстанской ДРКБ, где был прооперирован. Операция прошла успешно, тератому удалили полностью, сообщает пресс-служба медучреждения.

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