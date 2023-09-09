В Набережных Челнах капремонт подземок завершат к 15 ноября

Ремонт одного перехода обходится минимум в 30 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор МУП «ПАД» Марат Анисимов рассказал, что капитальный ремонт подземных переходов в Набережных Челнах завершится к 15 ноября. Речь идет о подземках на остановках «ДК Энергетик», «Райисполком», «Глобус», «Джумба» и «Домостроителей».

Ремонт одного перехода обходится минимум в 30 миллионов рублей. Каждый объект оснастят навесом от осадков, пандусами и поручнями. Здесь также заменят освещение, установят 14 камер видеонаблюдения и приведут в порядок внешний вид.

Анисимов на встрече с журналистами также отметил, что в городе 31 подземный переход и, кроме этих шести подземок, ремонт больше никаким не требуется.

Ранее в Набережных Челнах руководитель ансамбля танца «Бисеринки» покинула пост.

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