Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 10:22

В Набережных Челнах капремонт подземок завершат к 15 ноября

В городе приведут в порядок 6 переходов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ремонт одного перехода обходится минимум в 30 миллионов рублей.

Ремонт одного перехода обходится минимум в 30 миллионов рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор МУП «ПАД» Марат Анисимов рассказал, что капитальный ремонт подземных переходов в Набережных Челнах завершится к 15 ноября. Речь идет о подземках на остановках «ДК Энергетик», «Райисполком», «Глобус», «Джумба» и «Домостроителей».

Ремонт одного перехода обходится минимум в 30 миллионов рублей. Каждый объект оснастят навесом от осадков, пандусами и поручнями. Здесь также заменят освещение, установят 14 камер видеонаблюдения и приведут в порядок внешний вид.

Анисимов на встрече с журналистами также отметил, что в городе 31 подземный переход и, кроме этих шести подземок, ремонт больше никаким не требуется.

Ранее в Набережных Челнах руководитель ансамбля танца «Бисеринки» покинула пост.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram