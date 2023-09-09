В Набережных Челнах руководитель ансамбля танца «Бисеринки» покинула пост

Лилия Нурмухаметова является заслуженным работником культуры Татарстана. Фото: Детская хореографическая школа Набережных Челнов

В Набережных Челнах создатель детского ансамбля танца «Бисеринки» Лилия Нурмухаметова ушла с поста руководителя. Сообщается, что с ней не продлили контракт.

В школе обучаются порядка 400 детей в возрасте от 6 до 16 лет. В следующем году танцевальный коллектив отметит 30-летний юбилей. В 2011 году за высокие достижения в области народного художественного творчества и вклад в сохранение культур народов страны коллективу присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества России».

Воспитанниками ансамбля «Бисеринки» являются артист Тетра оперы и балеты им. Мусы Джалиля Ильдар Газизов, солистка ГААНТ им. Моисеева Алсу Гайфуллина, руководитель ансамбля народного танца «Сайяр» Рустем Галиев, главный балетмейстер московского ансамбля «Домисолька» Реваль Булатов, сообщают «Челнинские известия».

Ранее в Набережных Челнах глава Минэкономразвития России Решетников посетил завод «КАМАЗ».

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