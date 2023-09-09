Раис Татарстана поручил провести выборы на высоком уровне

Татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В единый день голосования, 10 сентября, в Татарстане состоятся дополнительные выборы депутатов местного самоуправления.

Раис республики Рустам Минниханов поручил ЦИК Татарстана, главам районов, правоохранительным органам и подразделением МЧС предпринять все меры безопасности на избирательных участках и общественных местах.

Татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах. В организации голосования будут задействованы 175 участковых и 41 избирательная комиссия, сообщает пресс-служба Минниханова.

Ранее Минниханова поручил полностью подготовиться к отопительному сезону к 15 сентября.

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