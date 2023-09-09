Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 9:35

Раис Татарстана поручил провести выборы на высоком уровне

В единый день голосования изберут депутатов местного самоуправления
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах.

Татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В единый день голосования, 10 сентября, в Татарстане состоятся дополнительные выборы депутатов местного самоуправления.

Раис республики Рустам Минниханов поручил ЦИК Татарстана, главам районов, правоохранительным органам и подразделением МЧС предпринять все меры безопасности на избирательных участках и общественных местах.

Татарстанцам предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах. В организации голосования будут задействованы 175 участковых и 41 избирательная комиссия, сообщает пресс-служба Минниханова.

Ранее Минниханова поручил полностью подготовиться к отопительному сезону к 15 сентября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram