Минниханов поручил полностью подготовиться к отопительному сезону к 15 сентября

В прошлом году тепло в республике дали 17 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение своевременно и организованно начать отопительный сезон в регионе при наступлении холодов. В прошлом году тепло в республике дали 17 сентября, а в Казани - 20 сентября.

Глава республики поручил Минстрою Татарстана, главам районов и городов, отраслевым министерствам и ведомствам подготовить все объекты к отопительному сезону к 15 сентября. В первую очередь к отоплению будут подключены больницы, школы, детские сады и интернаты, сообщает пресс-служба раиса.

Ранее Рустам Минниханов встретился с Эмиром Кустурицей и Федором Бондарчуком в Казани.

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